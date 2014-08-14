Продвижение проекта "Нафтаклуб" в соц.сетях.

Мы рады представить вам возможность экономить на топливе при заправке ваших автомобилей в рамках проекта, предлагаемого компанией «Нафтаклуб», а также получать бонусы за рекомендации нашего проекта своим друзьям.

Наша цель – создать обширную сеть потребителей топлива и других товаров и услуг для автомобиля. Реализация этой цели позволит нам предложить наиболее удобные условия и выгодные цены для владельцев и пользователей автомобилей.

Для активных партнеров, участвующих в привлечении своих друзей к нашему проекту мы предлагаем бонусы, напрямую зависящие от объема топлива, приобретенного потребителями по вашей рекомендации.

Все, что необходимо сделать:

- зарегистрироваться на нашем сайте;

- приобрести и пополнить топливную карту, которая для вас будет расчетной картой на АЗС из нашего списка;

- с помощью нашей топливной карты приобретать топливо и получать за это бонусы от Компании;

- рекомендовать наши топливные карты своим друзьям.

Для регистрации Партнером Компании, необходимо получить код приглашения от действующего Партнера Компании, или его реферальную ссылку.

В разделе Регистрация, ввести код приглашения и зарегистрироваться на сайте Компании.

Заказать и приобрести Топливную Карту (ТК). Получить Топливную Карту можно в офисе компании «Нафтоклуб», либо у Представителя компании, либо заказав доставку на удобный Вам адрес через «Новую почту», оплатив стоимость доставки.

Пополнить Топливную Карту можно через сервисы, указанные на сайте Компании в разделе ПОПОЛНЕНИЕ ТК.

К сумме пополнения ТК Вам автоматически будет начислен бонус в размере 2,3 % от суммы пополнения, что равноценно бонусу до 37 коп. на 1 литре топлива, в зависимости от цены заправляемого топлива.

При пополнении ТК единоразово на 1600 грн. и более, Вам будет начислен повышенный бонус в размере 2,5 % от суммы пополнения, что равноценно бонусу до 40 коп. на 1 литре топлива, в зависимости от цены заправляемого топлива.

Для активных Партнеров, рекомендующих сотрудничество с нашей компанией, разработана программа лояльности, которая состоит в следующем:

Партнеры, зарегистрированные по Вашему коду приглашения, становятся для Вас Партнером 1-го уровня. За каждое пополнение Партнером 1 уровня своей ТК, Вам будет начисляться бонус в размере 1,05 % от суммы пополнения, что даст вам бонус до 17 коп. на каждом литре топлива, в зависимости от цены заправляемого топлива.

Для Партнеров, активно рекомендующих сотрудничество с нашей Компанией, программой лояльности, предусмотрены дополнительные бонусы, напрямую зависящие от количества Партнеров, зарегистрированных по вашим рекомендациям и сумм пополнения их топливных карт.

Все бонусные начисления для Партнеров,в Компания производит из своей доходной части.

Размеры и суммы бонусов начисляются для каждого Партнера индивидуально, в зависимости от объемов потребляемого топлива по договору с Компанией. Условия получения дополнительных бонусов можно узнать у представителя Компании.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!