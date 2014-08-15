Рассылка приглашений Вконтакте

Здравствуйте,

нужна девушка для рассылки личных приглашений Вконтакте. Тема - тренинги, вебинары.

Необходимо будет иметь 2-4 аккаунта. Чем больше приглашений - тем лучше. Начать желательно уже сегодня-завтра. От Вас - вежливость, аккуратность, внимательность, опыт + укажите стоимость работ.

В дальнейшем будет много работы по рассылке, приглашений в группу. Возможно ведение групп, подготовка контента, поиск партнеров и пр.