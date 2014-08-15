Ты полон идей? Любишь социальные сети? Хочешь построить карьеру в employer marketing в России и стать гуру по продвижению бренда работодателя в социальных сетях? Приходи работать к нам во FutureToday! Мы — ...
Рассылка приглашений Вконтакте
Здравствуйте,
нужна девушка для рассылки личных приглашений Вконтакте. Тема - тренинги, вебинары.
Необходимо будет иметь 2-4 аккаунта. Чем больше приглашений - тем лучше. Начать желательно уже сегодня-завтра. От Вас - вежливость, аккуратность, внимательность, опыт + укажите стоимость работ.
В дальнейшем будет много работы по рассылке, приглашений в группу. Возможно ведение групп, подготовка контента, поиск партнеров и пр.
Заявки фрилансеров
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