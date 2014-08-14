Поиск и анализ сообществ в FaceBook

Необходимо найти в Фейсбук максимальное количество сообществ с количеством участников не менее 50 тысяч, с основной аудиторией в следующих странах - Чехия, Словакия, Германия, Австрия, Польша. Сделать разбивку по странам. По каждому сообществу через всевозможные сервисы вытащить максимально возможную статистику. Все это оформить в таблицу Excel для дальнейшего анализа с целью размещения рекламы.

В Ваших предложениях присылайте:

1) Цена за поиск и обработку 10, 100, 500, 1000 сообществ. Учитывая при этом, что разумеется при увеличении заказа - цена за каждое сообщество должна снижаться (законы оптового рынка).

2) Ориентировочно сколько сообществ по указанным выше критериям сможете найти и обработать.

3) Какую статистическую информацию сможете предоставить о каждом сообществе?

4) Сроки подготовки таблицы на то количество сообществ которое указали в пункте 2.