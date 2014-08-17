Здравствуйте!

Мне нужен ответственный исполнитель не сложной работы. Необходимо размещать посты определенной тематики на форумах и в комментариях к статьям. Оплата будет осуществляться еженедельно после предоставления отчета на Яндекс кошелек. Для проверки качества выполнения работы будет выдано тестовое задание. Исходя из того, что работа не требует определенных навыков и очень простая в исполнении, предпочтение будет отдано предложению с наименьшей стоимостью поста. Жду Ваших предложений.