Привлечь 500-1000 человек в группу вк. По критериям. Хорошего качества, которые не будет собачками через 2 дня!!! Предлагайте ваши цены.
Привести людей вконтакте на мероприятие или паблик
Интересуют живые люди интересующиеся эзотерикой (йога, медитации, цигун)
Надо понять что выгоднее группа или событие.
Создать группу или событие. (наполнение есть)
Нагнать туда 300-500 человек для статуса (типа люди там уже есть)
А потом приглашать надо именно живых людей по критерию - интересуются эзотерикой.
Начать с 1000. посмотрим конверсию переходов на сайт
Если все ок, то нужно 10000.
На все максимум 10 дней
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