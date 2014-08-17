Постинг на форумах

Требуются исполнители с опытом постинга на форумах.

Нужен не тупо прогон, а трафик с качественных посещаемых тематических ресурсов. Посты должны быть грамотными, уникальными, мотивирующими на переход по ссылке.

Оплата строго webmoney на R-кошелек от 45 до 70р/пост в зависимости от тематики. Работы много, предпочтение приславшим ссылку на пример поста, мотивирующего на переход.