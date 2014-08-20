Продвижение акции в интернете

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок174 просмотра

Потрібен SMM спеціаліст для просування акції в інтернеті/соц.мережах/блогах/тощо.

Проект стартував 18.08.14. Ціль - максимально донести інформацію про акції споживачу в усіх можливих джерелах.

Важливо чітко продумати стратегію просування.

Прошу надсилати ваші пропозиції.

11 лет назад
devis08
Олег 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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