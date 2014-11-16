Написать отзыв в вконтакте

1) Требуются сотрудники для поиска тем на форумах определённой тематики и "скрытой" рекламы в данных ветках форумов. Рекламировать нужно будет системы обогрева различного назначения (бытовые, промышленные) и т.д. Поэтому желательно быть в теме систем ...
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Нужно написать положительный отзыв в вк. с реальной страницы женского пола г. Санкт-Петербург
За 1 отзыв 40 руб.
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