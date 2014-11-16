Написать отзыв в вконтакте

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Завершен7 заявок201 просмотр

Нужно написать положительный отзыв в вк. с реальной страницы женского пола г. Санкт-Петербург

За 1 отзыв 40 руб.

11 лет назад
bkmutrbn
Таня 
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Сделал работу, всё как и договаривались
Хороший рекламодатель, рекомендую.

Заявки фрилансеров

La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)

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