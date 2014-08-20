Контентщик для ведения страниц кафе в соцсетях

Ищем администратора групп и страничек минского кафе в социальных сетях.

Обязанности:

+ поиск, создание и публиакция контента

Площадки:

+ группа кафе Вконтакте (2 поста в день)

+ группа напитка этого кафе Вконтакте (2 поста в день)

+ группа одноклассников (те же 2 поста, что и в группе ВК)

+ аккаунт Instagram

Можно без опыта работы, но с реальным интересом к данной тематике (японская и китайская кухня, продукт - тайфваньский напиток Bubble Tea)

Оклад для начала до 50$

Возможно дальнейшее обучение по SMM и работа в других проектах.