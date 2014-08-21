Размещение ссылок на внешние ресурсы

Необходимо продвижение определенных ресурсов о конкретной публичной персоне в топ 10 ПС (Яндекс, Гугл):

1. Личный аккаунт в Твиттер

2. 5 сайтов с биографией

3. 5-7 сайтов новости/статьи в авторитетных источниках

По двум ключевым запросам - СЧ (1200 запросов в мес.) и НЧ 200 запросов в мес.). Продвигать надо конкретные страницы с крупных ресурсов (например конкретную новость с сайта RBK, RIA, Vedomosti). В данный момент место в ПС получается от 1 до 60 вперемешку с сайтами-конкурентами.

Вопросы:

1. Ваше мнение, как специалиста, в каком процентном соотношении стоит размещать ссылки (SMM, блоги, форумы, статьи).

2. Ваши возможности по размещению на тематических (или нетематических) ресурсах/группах, а также стоимость размещения.

3. Сколько по времени ссылки будут индексироваться? Когда можно будет ожидать эффект?