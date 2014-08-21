Сопровождение групп в соц сетях

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт21 заявка275 просмотров

группа женского фитнес- клуба.

Размещать контент ( раз в день), проводить опросы, ит

Группы уже существуют и достаточно активны.

Группы в фейсбуке и вконтакте

Требования к исполнителю:

-хорошее знание тематики спорт/здоровье/детское здоровье/правильное питание

-быстрая реакция на запросы

11 лет назад
Mormish
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров