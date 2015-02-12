Продвинуть приложение для заказа такси

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен18 заявок284 просмотра

Есть Andriod приложение - справочник такси Украины - справочник всех такси Украины, с телефонами дозвона, пока без формы заказа по такси.

Интересует раскрутка в социальных сетях.

Ссылка на https://play.google.com/store/apps/details?id=clienttaxi.exe.AndroidMyOrder

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11 лет назад
fgroup
45 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Special_SMM
Владимир 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
30 дней
Поставленную задачу профессионально организовал и выполнил
Своевременные выплаты, четко-поставленные задачи, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Special_SMM
Владимир 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад