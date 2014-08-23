Сделать аватар для группы

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок220 просмотров

Нужно сделать аватар для группы вк и шапку для группы в фб к вечеру субботы. Оплата 800р по факту

11 лет назад
gorshhkov
Евгений 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров