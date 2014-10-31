Требуется специалист по продвижению группы в ОК

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен7 заявок273 просмотра

Требуется специалист по продвижению и ведению группы в одноклассниках. Группа Интернет-магазина сувениров и подарков.

11 лет назад
joker2384
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Sonya_L
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$40
30 дней
Отличный исполнитель, знающий свое дело!
Отличный заказчик, лёгкий и позитивный человек.

Заявки фрилансеров

Sonya_L
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад