Требуется специалист по продвижению и ведению группы в одноклассниках. Группа Интернет-магазина сувениров и подарков.
Класс для работы с Instagram
Требуется написать скрипт взаимодействующий с instagram или iconosquare.com
Функционал:
Авторизация
Публикация фотографии с тегами
парсинг ленты
лайк-анлайк фотографии
переход по хештегу
подписка/отписка на ленты пользователей
Более ничего писать не надо - только класс и пример взаимодействия. Ни пользовательский интерфейс, ни алгоритмы работы робота, ни многопоточность, ни работа через прокси.
Использовать API самого инстаграма смысла не имеет, поскольку оно не позволяет публиковать фото а также может привести к бану акаунта.
Выбор платформы за вами: Win, Linux, Android (менее желательно), cамый лучший вариант - php.
Оплата по факту приема мной результатов вашего труда, по вашему выбору: WMR по курсу ЦБРФ, PayPal (USD/EUR), банковский перевод.
Пожалуйста, в заявках указывайте платформу реализации, сроки и цену. На пустые заявки не реагирую.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! если вы не работали с инстаграмом и не знаете его особенностей - не надо браться за проект и тратить свое и мое время на длительную переписку.
Ваши заявки скрыты.
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