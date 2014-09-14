Класс для работы с Instagram

Требуется написать скрипт взаимодействующий с instagram или iconosquare.com

Функционал:

Авторизация

Публикация фотографии с тегами

парсинг ленты

лайк-анлайк фотографии

переход по хештегу

подписка/отписка на ленты пользователей

Более ничего писать не надо - только класс и пример взаимодействия. Ни пользовательский интерфейс, ни алгоритмы работы робота, ни многопоточность, ни работа через прокси.

Использовать API самого инстаграма смысла не имеет, поскольку оно не позволяет публиковать фото а также может привести к бану акаунта.

Выбор платформы за вами: Win, Linux, Android (менее желательно), cамый лучший вариант - php.

Оплата по факту приема мной результатов вашего труда, по вашему выбору: WMR по курсу ЦБРФ, PayPal (USD/EUR), банковский перевод.

Пожалуйста, в заявках указывайте платформу реализации, сроки и цену. На пустые заявки не реагирую.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! если вы не работали с инстаграмом и не знаете его особенностей - не надо браться за проект и тратить свое и мое время на длительную переписку.

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