Продвижение группы вконтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок233 просмотра

Есть группа вконтакте необходимо продвижение! Тематика радиостанции, антенны,блоки питания. Интересные статьи обзоры. 30$ или 1000 руб в месяц.

11 лет назад
pavel30
Павел 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров