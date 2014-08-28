Продвижение группы VK

Существует группа Вконтакте https://vk.com/kalyaginaphotography. Для нее нужна комплексная раскрутка. Добавление реальных, заинтересованных в услугах пользователей. Проведение рекламной компании. Увеличение количества взаимодействий (каменты, репосты, лайки). Улучшение индексации в поиске. Составление и предоставление подробной отчетности и рекомендаций по контенту, развитию сообщества и активности пользователей. Увеличение переходов с группы на сайт. Как результат реальный прирост продаж, выведение группы в ТОП по ключевым запросам.

В вашем распоряжении будет дизайнер и копирайтер.

От вас цена в месяц и гарантируемый результат за месяц.

Оплата первый месяц по факту выполнения работы, последующие месяцы работа по предоплате.

Жду предложений.