Настроить кампании в ВК, ОК/Mail, Контекст и т.д.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок292 просмотра

Здравствуйте.

Нужен специалист, который поможет настроить рекламную кампанию в основных источниках трафика.

Пишите в заявки цены, условия и т.д.

11 лет назад
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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