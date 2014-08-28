Настроить кампании в ВК, ОК/Mail, Контекст и т.д.

Продвижение МЕРОПРИЯТИЙ (НЕ ТРЕНИНГИ И НЕ ОБУЧЕНИЯ) групп в Одноклассниках, В Контакте ,В Фейсбуке для определённой целевой аудитории. Цель - реальные клиенты ( НЕ ПРОДАЖИ). Подробности лично. (работа с женской аудиторией). ...