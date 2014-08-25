Требуется специалист по продвижению и ведению группы в одноклассниках. Группа Интернет-магазина сувениров и подарков.
Ссылочное продвижение ("социальными" ссылками)
Для конкретных среднечастотных запросов на сайте с тематикой СМИ необходимо нарастить ссылочную массу социальными быстроиндексируемыми ссылками.
Предложение просьба конкретизировать как по ценам, чтобы понимать варианты бюджета, так и по характеру ссылочного профиля.
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