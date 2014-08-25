Ссылочное продвижение ("социальными" ссылками)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки179 просмотров

Для конкретных среднечастотных запросов на сайте с тематикой СМИ необходимо нарастить ссылочную массу социальными быстроиндексируемыми ссылками.

Предложение просьба конкретизировать как по ценам, чтобы понимать варианты бюджета, так и по характеру ссылочного профиля.

11 лет назад
odatriya
Анна 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров