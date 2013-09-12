Продвижение паблика вконтакте. Обучаем!

Есть строительный паблик вконтакте: http://vk.com/uchebnik_remonta .

На данный момент количество подписчиков в нем порядка 50.000 человек.

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР В НАЛИЧИИ ЕСТЬ, то есть посты выкладывать НЕ НАДО.

Ваша задача - ТОЛЬКО договариваться с другими пабликами о взаимных репостах.

Предполагаем 1-2 репоста в сутки.

Преимущества работы:

- Задача совершенно несложная. Нужно просто быть готовым выделять время на общение вконтакте с админами других пабликов.

- Знания SMM не нужны. Наоборот, тут у вас есть все шансы эти знания и практический опыт SMM получить.

- Обучим (подскажем как искать подходящие паблики и прочие тонкости обменов)

- Если хорошо организуете свою работу, от вас потребуется порядка 1-2 часов времени раз в несколько дней. Ежедневная работа не нужна.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. Об опыте подобной работы (если нет - так и отпишитесь)

2. Сколько вы хотите за ваши услуги

P.S.

- В личку прошу не писать. Предложения выкладывайте здесь

- Накрутка подписчиков не интересует. Интересуют только "прозрачные" методы продвижения