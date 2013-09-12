Продвижение паблика вконтакте. Обучаем!

В команду на постоянную работу требуется специалист по ведению сообществ в социальных сетях. Из личных качеств важны ответственность, исполнительность, умение и желание развиваться, усердие, стремление к победе, нацеленность на конечный результат. Требования Опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть строительный паблик вконтакте: http://vk.com/uchebnik_remonta .
На данный момент количество подписчиков в нем порядка 50.000 человек.
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР В НАЛИЧИИ ЕСТЬ, то есть посты выкладывать НЕ НАДО.
Ваша задача - ТОЛЬКО договариваться с другими пабликами о взаимных репостах.
Предполагаем 1-2 репоста в сутки.
Преимущества работы:
- Задача совершенно несложная. Нужно просто быть готовым выделять время на общение вконтакте с админами других пабликов.
- Знания SMM не нужны. Наоборот, тут у вас есть все шансы эти знания и практический опыт SMM получить.
- Обучим (подскажем как искать подходящие паблики и прочие тонкости обменов)
- Если хорошо организуете свою работу, от вас потребуется порядка 1-2 часов времени раз в несколько дней. Ежедневная работа не нужна.
Отпишитесь, пожалуйста:
1. Об опыте подобной работы (если нет - так и отпишитесь)
2. Сколько вы хотите за ваши услуги
P.S.
- В личку прошу не писать. Предложения выкладывайте здесь
- Накрутка подписчиков не интересует. Интересуют только "прозрачные" методы продвижения
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