Продвижение паблика вконтакте. Обучаем!

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен7 заявок301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть строительный паблик вконтакте: http://vk.com/uchebnik_remonta .

На данный момент количество подписчиков в нем порядка 50.000 человек.

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР В НАЛИЧИИ ЕСТЬ, то есть посты выкладывать НЕ НАДО.

Ваша задача - ТОЛЬКО договариваться с другими пабликами о взаимных репостах.

Предполагаем 1-2 репоста в сутки.

Преимущества работы:

- Задача совершенно несложная. Нужно просто быть готовым выделять время на общение вконтакте с админами других пабликов.

- Знания SMM не нужны. Наоборот, тут у вас есть все шансы эти знания и практический опыт SMM получить.

- Обучим (подскажем как искать подходящие паблики и прочие тонкости обменов)

- Если хорошо организуете свою работу, от вас потребуется порядка 1-2 часов времени раз в несколько дней. Ежедневная работа не нужна.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. Об опыте подобной работы (если нет - так и отпишитесь)

2. Сколько вы хотите за ваши услуги

P.S.

- В личку прошу не писать. Предложения выкладывайте здесь

- Накрутка подписчиков не интересует. Интересуют только "прозрачные" методы продвижения

10 лет назад
marafonetz
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
25 отзывов
Выбранный исполнитель
77beauty
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$50
30 дней
Начали и продолжаем работать вместе. Юлия проявляет себя пунктуальным и инициативным исполнителем. Сотрудничеством доволен.
Константин отличный заказчик. Четко ставит задачу, инициативу поддерживает, вовремя оплачивает. В моем случае еще и обучает. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
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