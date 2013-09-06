Раскрутка канала на Youtube

Необходимо оставлять "живые" отзывы о программном обеспечении на _английском_ языке размером до 200 символов. В день размещать 1-2 отзыва. Примерная схема действий такая: 1. Я даю ссылку на сайт, где надо оставить отзыв. 2. Следует прочитать описание программы и ...
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