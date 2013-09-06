Раскрутка канала на Youtube

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок190 просмотров
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Есть канал на youtube. На нем есть уже несколько видео-работ. Эти ролики не плагиат, они все сделаны качественно. Интересует раскрутка канала- то есть увеличение просмотров, лайков, подписок на канал. Пишите стоимость и сроки. Оплата через webmoney.

10 лет назад
Seomix
33 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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