Общение на форумах

Добрый день!

Необходим постинг на форумах тематики "совместные покупки". Т.е. находим сайты этой тематики по всей России, регистрируемся, и в специальном разделе оставляем пост с приглашением от компании организовать совместную покупку. Ссылку на сайт оставляем. Если не ясно где размещать пост, отправляем письмо администрации с вопросом где разместить пост и сам текст поста. Жду предложения с указанием цены за 1 регистрацию с сообщением и какое кол-во можете делать в день. Оплата WM или Сбербанк.

Сам текст поста и письма предоставлю.