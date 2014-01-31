Раскрутить группу в контакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен2 заявки227 просмотров
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Добрый день! Имеется группа в контакте с предоставлением определенных услуг. Надо ее наполнить живыми людьми из представленной целевой аудитории. В заявках предлагайте варианты как это можно сделать, указывайте цену и срок.

Оплата исключительно по завершению проекта! (webmoney или приват)

10 лет назад
fox1906
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
saweliy7
Ярослав 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$40
31 день
Всё хорошо, спасибо
Всем доволен
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