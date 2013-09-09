Привлечение подписчиков в группу.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок194 просмотра
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Интересуют живые подписчики в несколько групп разной тематики. Общее количество порядка 50 000. НЕ люди, которые вступают за пару копеек, а потом отписываются. Стоимость привлечения готов обсуждать. Качество важнее цены, но бюджет не безразмерный. Жду ваших предложений!

10 лет назад
beshitroff
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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