Привлечение подписчиков в группу.

Добрый день уважаемые друзья. Нужно наркутить подписчиков в ВК . В общей сложности 50000 ( 5 пабликов по 10000) кто готов взяться цена / сроки. В личку не пишите, не проверяю только тут
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересуют живые подписчики в несколько групп разной тематики. Общее количество порядка 50 000. НЕ люди, которые вступают за пару копеек, а потом отписываются. Стоимость привлечения готов обсуждать. Качество важнее цены, но бюджет не безразмерный. Жду ваших предложений!
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