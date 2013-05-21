beshitroff

Приведу вам клиентов из соцсетей.

Я НЕ предлагаю нагнать народ или ботов в группу, накрутить количество просмотров в YouTube и том подобную ерунду.

Но если вам интересно реальное продвижение товара, услуги или бренда в соцсетях и Ютьюб - я могу вам помочь. Специализируюсь на продвижении интернет-магазинов, но готов рассмотреть и другие интересные проекты.

И еще рекомендую ДО общения посмотреть мой блог. Возможно вы найдете там что-то полезное и составите более полное представление обо мне.