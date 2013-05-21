beshitroff

Павел beshitroff

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Приведу вам клиентов из соцсетей.

Я НЕ предлагаю нагнать народ или ботов в группу, накрутить количество просмотров в YouTube и том подобную ерунду.

Но если вам интересно реальное продвижение товара, услуги или бренда в соцсетях и Ютьюб - я могу вам помочь. Специализируюсь на продвижении интернет-магазинов, но готов рассмотреть и другие интересные проекты.

И еще рекомендую ДО общения посмотреть мой блог. Возможно вы найдете там что-то полезное и составите более полное представление обо мне.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод текста с русского на английский.

    Приветствую! У меня есть небольшая книга по психологии спорта - 40 страниц с картинками, 80 тыс знаков (с пробелами). Хочу ее перевести на английский для дальнейшего размещения на Amazon.com Интересует традиционно - цена ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Прикрутить Robokassu к интернет-магазину.

    Установил себе на сайт ИМ от http://www.ecwid.com/ Выглядит это так: http://www.smm-manager.ru/store/ нужно настроить взаимодействие с Робокассой. Самостоятельно не получается, нужна помощь специалиста. Аккаунт на Робокассе есть. Вариант№ 2 - предложить альтернативу (например установить ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Зарегистрировать магазин в ЯндексМаркет

    нужно зарегистрировать на ЯМ наш магазин: http://ecovolt.ru/. Пытались сами, но никак не получается создать каталог (прайс), который бы ЯМ принял - все время выдает ошибки. Нужен человек, который возьмется это сделать. Интересует, есть ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рекламный баннер

    Всех приветствую! Нужно создать баннер для конкурса ВКонтакте. Текст такой: "Хочешь накопить на мечту? Участвуй в конкурсе и получи денежный приз!". Визуальный ряд: море, авто, гаждеты. Если будут с Вашей стороны идеи по ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рисунок 3D

    $14

    Приветствую всех, кто заинтересовался проектом! Задача такова: Есть фото стойки под велосипеды с козырьком (см приложение), надо в неё (к ней) дорисовать столик под навесом где будет сидеть работник проката.По сути это рисунок(эскиз), ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Привлечение подписчиков в группу.

    Интересуют живые подписчики в несколько групп разной тематики. Общее количество порядка 50 000. НЕ люди, которые вступают за пару копеек, а потом отписываются. Стоимость привлечения готов обсуждать. Качество важнее цены, но бюджет не безразмерный. Жду ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта на вордпресс

    Есть дизайн сайта - посмотреть можно в прикрепленном файле. Нужно его сверстать и установить на хостинг (он уже оплачен, доменное имя куплено).Интересует традиционно: стоимость работы и сроки выполнения заказа.

    WordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mirjena
42 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$153
10 баллов
10 лет назад
Перевод текста с русского на английский.
Прекрасный заказчик! Лучший из тех, с кем приходилось работать на бирже. Спасибо за сотрудничество.
Очень благодарен Маргарите за работу! Сроки у меня не горели, однако она все сделала весьма оперативно. О качестве перевода могу судить лично - я достаточно владею английским, чтобы перевести с него на русский. К переводчику обратился, потому что с русского на английский адекватно перевести сам не смогу. Мне было важно, чтобы и на английском книга сохранила мой стиль изложения, не потеряла индивидуальность. И Маргарите это удалось. Рекомендую всем потенциальным заказчикам, как хорошего специалиста и просто приятного человека! :)
Ответный отзыв
vova_kostin
Влад 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Прикрутить Robokassu к интернет-магазину.
WooCommerce
Павел, спасибо Вам за первый проект. Отличный сервис, отличный заказчик и хороший человек. Всё объяснил, всё показал, для работы всё что требовалось предоставил. Оплатил моментально по запросу. Спасибо!
С Владом очень легко работать - быстро откликнулся, быстро настроил, нареканий никаких. Рекомендую!
Ответный отзыв
uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Зарегистрировать магазин в ЯндексМаркет
Павел отличный заказчик, четкая постановка задачи и своевременная оплата, спасибо!
Юрий достаточно быстро справился с проектом, хотя в ходе него возникали неожиданные осложнения. Оперативно отреагировал на запрос внести коррективы после окончания проекта. Рекомендую его как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рекламный баннер
Павел, спасибо за приятную работу. ТЗ ясно, оплата своевременная. Рекомендую, как хорошего заказчика!
Очень доволен работой с Евгенией! Быстро предоставила несколько вариантов баннера на выбор, учла наши пожелания и через день у нас был отличный баннер. Евгения, спасибо! :)
Ответный отзыв
tigerkid
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Рисунок 3D
Я доволен сотрудничеством с Павлом. Все просто замечательно.Спасибо)
Работа была очень срочная, Александр сделал все очень оперативно, качественно и в срок. Спасибо!
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