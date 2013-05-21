beshitroff

Приветствую! У меня есть небольшая книга по психологии спорта - 40 страниц с картинками, 80 тыс знаков (с пробелами). Хочу ее перевести на английский для дальнейшего размещения на Amazon.com Интересует традиционно - цена ...
Я НЕ предлагаю нагнать народ или ботов в группу, накрутить количество просмотров в YouTube и том подобную ерунду.
Но если вам интересно реальное продвижение товара, услуги или бренда в соцсетях и Ютьюб - я могу вам помочь. Специализируюсь на продвижении интернет-магазинов, но готов рассмотреть и другие интересные проекты.
И еще рекомендую ДО общения посмотреть мой блог. Возможно вы найдете там что-то полезное и составите более полное представление обо мне.
- Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Установил себе на сайт ИМ от http://www.ecwid.com/ Выглядит это так: http://www.smm-manager.ru/store/ нужно настроить взаимодействие с Робокассой. Самостоятельно не получается, нужна помощь специалиста. Аккаунт на Робокассе есть. Вариант№ 2 - предложить альтернативу (например установить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно зарегистрировать на ЯМ наш магазин: http://ecovolt.ru/. Пытались сами, но никак не получается создать каталог (прайс), который бы ЯМ принял - все время выдает ошибки. Нужен человек, который возьмется это сделать. Интересует, есть ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Всех приветствую! Нужно создать баннер для конкурса ВКонтакте. Текст такой: "Хочешь накопить на мечту? Участвуй в конкурсе и получи денежный приз!". Визуальный ряд: море, авто, гаждеты. Если будут с Вашей стороны идеи по ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $14
Приветствую всех, кто заинтересовался проектом! Задача такова: Есть фото стойки под велосипеды с козырьком (см приложение), надо в неё (к ней) дорисовать столик под навесом где будет сидеть работник проката.По сути это рисунок(эскиз), ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Интересуют живые подписчики в несколько групп разной тематики. Общее количество порядка 50 000. НЕ люди, которые вступают за пару копеек, а потом отписываются. Стоимость привлечения готов обсуждать. Качество важнее цены, но бюджет не безразмерный. Жду ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть дизайн сайта - посмотреть можно в прикрепленном файле. Нужно его сверстать и установить на хостинг (он уже оплачен, доменное имя куплено).Интересует традиционно: стоимость работы и сроки выполнения заказа.HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад