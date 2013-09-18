Обязательность. Убедительность. Знания.

Не стану писать о том, что я - копирайтер, тексты которого принесут миллионы.

Не стану писать о том, что никогда не делаю ошибок и опечаток – бывает и такое.

Люблю правду, люблю точность и всегда следую этим принципам. Поэтому пишу о себе только то, что соответствует действительности:

1. 100% ответственность и обязательность. За 3 года работы копирайтером не подвела ни одного заказчика. Если обещаю, что сдам работу в 14:00, то будьте уверены, что вы получите ее именно в 14:00, а не в 14:15 или через сутки.

2. Владение словом. Я умею быть убедительной – почитайте мои тексты и «зафиксируйте» впечатление после прочтения. Заинтересовал товар? Это именно тот эффект, который необходим.

3. Аналитические способности. Если требуется подготовить сложный аналитический материал – например, научную статью или деловое предложение на основе бизнес-плана – обращайтесь, это входит в мою компетенцию, хотя и стоит недешево.

Открыта для сотрудничества от 3 долларов за 1000 символов.

Простые лендинги, продающие тексты – от 5 за 1000. Сложные – от 10 за 1000.

Скайп: mirjena-rzn

Маргарита