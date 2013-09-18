Mirjena

Маргарита Mirjena

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Обязательность. Убедительность. Знания.

Не стану писать о том, что я - копирайтер, тексты которого принесут миллионы.

Не стану писать о том, что никогда не делаю ошибок и опечаток – бывает и такое.

Люблю правду, люблю точность и всегда следую этим принципам. Поэтому пишу о себе только то, что соответствует действительности:

1. 100% ответственность и обязательность. За 3 года работы копирайтером не подвела ни одного заказчика. Если обещаю, что сдам работу в 14:00, то будьте уверены, что вы получите ее именно в 14:00, а не в 14:15 или через сутки.

2. Владение словом. Я умею быть убедительной – почитайте мои тексты и «зафиксируйте» впечатление после прочтения. Заинтересовал товар? Это именно тот эффект, который необходим.

3. Аналитические способности. Если требуется подготовить сложный аналитический материал – например, научную статью или деловое предложение на основе бизнес-плана – обращайтесь, это входит в мою компетенцию, хотя и стоит недешево.

Открыта для сотрудничества от 3 долларов за 1000 символов.

Простые лендинги, продающие тексты – от 5 за 1000. Сложные – от 10 за 1000.

Скайп: mirjena-rzn

Маргарита

Отзывы заказчиков

xxx999xxx
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Продающий текст для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
businessmaker
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Контент для сайта
Google Ads
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
beshitroff
Павел 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$153
10 баллов
10 лет назад
Перевод текста с русского на английский.
Очень благодарен Маргарите за работу! Сроки у меня не горели, однако она все сделала весьма оперативно. О качестве перевода могу судить лично - я достаточно владею английским, чтобы перевести с него на русский. К переводчику обратился, потому что с русского на английский адекватно перевести сам не смогу. Мне было важно, чтобы и на английском книга сохранила мой стиль изложения, не потеряла индивидуальность. И Маргарите это удалось. Рекомендую всем потенциальным заказчикам, как хорошего специалиста и просто приятного человека! :)
Прекрасный заказчик! Лучший из тех, с кем приходилось работать на бирже. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Aset_Aday
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Написать статью
Статья написана супер 10 баллов. Будем работать.
Отличный заказчик, правда, очень требовательный, но все по делу.
Ответный отзыв
tkrp
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Написать статью (презентацию) на тему бизнеса
Спасибо, работа выполнена грамотно и очень быстро. Рекомендую!
С Анатолием приятно работать, оплата по предоставлению проекта, все ясно, и когда на связи - оперативные ответы. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
5 отзывов
$1/час
от $5от 3 часов
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Переводы
1 отзыв
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от $5от 3 часов
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $3от 3 часов
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