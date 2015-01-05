Новый интернет-магазин

Настройка интернет-магазина на ocStore

Дизайн, который нужно натягивать http://www.themelexus.com/demo/opencart/superstore/demo1/?route=common/home

Пояснения

Такую работу как установка ocStore на хостинг, установка купленного шаблона я могу сделать сама.

Сама я не могу окончательно «вылизать» интернет-магазин, довести его до ума. Т.е.

- подправить дизайн так, как мне хочется (очень приближенно к тому, что сейчас есть на демо)

- качественно настроить robot.txt,

- закрыть от индексации все страницы магазина за исключением: главной страницы, страниц с разделами, страницу с брендами, статьи и карточки товаров.

- сделать примочку, чтобы магазин работал не только для русскоязычного, но и для англоязычного населения

- нормально настроить все платежные системы

- сделать партнерку и другие подобные задачи

То есть — это работа с кодом, доведение магазина до ума