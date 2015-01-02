Интернет-магазин на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок191 просмотр
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Необходимо разработать интернет-магазин на OpenCart с уникальным/уникализированным дизайном. Краткое ТЗ:

1. Настроить URL: ЧПУ с окончанием "/" и уровень

2. Вывести дополнительные поля для заполнения в админку

3. Должен быть менеджер изображений, где можно прописать alt и title

4. Должны быть правильно настроены страницы пагинации (в соответствии с рекомендациями Г и Я)

5. Должны быть хлебные крошки, размеченные schema.org

6. Верстка должна быть адаптированной под мобильные устройства

7. Должны быть приняты меры по оптимизации скорости загрузки страниц: сжатие gzip, оптимизация размера изображений, кода и т.д.

8. Должны быть модули обратного звонка и онлайн-консультанта

9. Должны быть настроены комментарии. Ответ консультанта должен быть визуально отличимым от остальных.

+ детальное ТЗ вышлю отдельно.

Тексты и наполнение не нужно.

OpenCart
9 лет назад
silhouette69
Павел 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
CamareiArts
Сергей 
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-1)
9 лет назад
$550
14 дней
Сотрудничество с Сергеем оказалось крайне неудовлетворительным. В начале января он был выбран исполнителем по созданию магазина с указанием срока в в 14 дней и предоплатой 50% (275$) По прошествии 14 дней, только при моем упоминании он показал макеты дизайна для главной страницы и страницы блога, после чего попросил выслать еще 50$, что я и сделал. Оттягивание сроков и обещания вот-вот все сделать продолжались до конца февраля, после чего он наконец-то залил очень сырую версию сайта на хостинг со множеством видимых невооруженным глазом багов, ошибок и нерабочим функционалом, при этом буквально выклянчил остаток оплаты, обещав выполнить работу в течении ближайших дней. "Ближайшие дни" продолжались до конца апреля, он стал и вовсе игнорировать сообщения. Мое терпение лопнуло, т.к. оттягивать сроки было уже крайне недопустимо. Я нашел другого исполнителя, который был готов доделать работу Сергея (которая была уже давно оплачена) и я потребовал с Сергея компенсировать затраты - 250$, именно столько взял за доработки новый исполнитель. Прошу заметить, это даже на 25$ меньше, чем вторая часть оплаты, которую Сергей получил НЕЗАСЛУЖЕННО, т.к. не сдав работу, буквально выклянчил деньги. Компенсацию я жду по сей день, а Сергей все продолжает давать обещания. Резюмирую: Сергей крайне безответственный исполнитель, его обещания ни стоят ровно ничего, т.к. не выполняются. С моей стороны, как заказчика, были выполнены все условия, с его же: 2 страницы дизайна (который тоже будем переделывать, т.к. Сергей не читал ТЗ когда рисовал меню, а в текущем виде оно не пригодно) и залитый на хостинг сайт с кучей багов и нерабочим функционалом, непригодный для работы. Если вы решитесь с ним сотрудничать, то рекомендую работать исключительно без предоплаты или с протекцией сделки. Возможно, в этом случает у исполнителя появится мотивация и он подойдет к делу ответственно.
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