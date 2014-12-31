Front end WEB Программист (развитие проекта, 0,2-0,4 этата на год)

$500
Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок705 просмотров
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Компании «BALTSYS» требуется front end web программист c опытом работы на .NET Framework

Мы разрабатываем проекты в области электронной коммерции для Европы

Ваша роль в команде: разработчик front end web приложений на (server side: C# .NET 4.5, EntityFramework, MS SQL; frontend: HTML5, CSS, ASP.NET MVC5, JQuery, Bootstrap )

Требования:

Хорошее знание и опыт работы с Framework (JQuery), HTML и CSS;

Глубокое понимание работы .NET 4.0 и выше (C#),

Опыт работы с ASP.NET MVC5 и ASP.NET Forms (3 и более лет);

Знание особенностей MS Sql Server и Entity Framework,

Опыт работы с Web Services,

Приветствуется:

опыт работы области электронной коммерции,

знание сервисов google maps, google calendar

Оплата почасовая.

Стоимость, сроки и детали проекта обсудим с претендентами.

9 лет назад
baltsys
Олег 
50 летЛитва
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад