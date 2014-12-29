Копия сайта, редизайн, доработать скрипт импорта товаров

$350
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, фрилансеры.

Нужно создать копию сайта http://www.parapharmaciefrance.com/ и немного обновить дизайн. Дамп файлов и БД есть.

И нужно доработать скрипт иморта товаров с Amazon и eBay.

Полное ТЗ во вложении.

Спасибо.

9 лет назад
webmega
Игорь 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • 1С и OpenCart

    Требуется наладить экспорт товаров из 1С в OpenCart. Дальнейшая поддержка и выполнение мелких доработок обязательна (естественно за отдельную плату). ПО: 1С Предприятие 8.3, УТ 10.3 OpenCart планируется ставить не ниже версии 2.0.0.0 Если убедите, что лучше перейти на CMS ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вывод в Virtuemart товаров списком/плиткой

    $7

    В стандартном шаблоне Virtuemart под Joomla нужно сделать возможность переключения вывода товаров плиткой либо списком (т.е. нужен переключатель выбора вида вывода товаров). Версия Virtuemart – 2.6.14 Версия Joomla – 2.5.28 Сайт – akvastile.altairexpert.ru

    Virtuemart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Шаблон карточки товара OpenCart

    Нужно создать шаблон карточки товара на OpenCart. Сайт: массажные-кресла.рф Макет шаблона во вложении. Ссылка на ТЗ к макету: https://docs.google.com/document/d/19onxGj73CFje8d-Edd-IbFPfZcT8TnlQuhVPACY2da8/edit Указывайте сроки и стоимость работ.

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Задачи для специалиста по PrestaShop

    Добрый день, в действующем интернет магазине требуется установить-настроить следующие параметры: Модуль Доставки Модулей Новостей Модуль оплаты Qiwi Блокировка Ip Настроить загрузку видео в новостные страницы Модуль-(личный счет)-возможность начислять на баланс клиента деньги-за регистрацию,за покупки,отзывы,чтоб в дальнейшем клиент мог их использовать в будущих ...

    Prestashop
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка магазина на Shop Script 5

    Необходим специалист по Shop Script 5 Необходим постоянный специалист по запросу, который будет при необходимости вносить изменения и делать настройки на сайте. Оплата сдельная. Т.е. обратился, обсудили, сделали, заплатил или заплатил, сделали. Например прикрутить настроить какой-либо ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад