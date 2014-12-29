Нужно немного доработать и переделать шаблон интернет магазина на cms Taberna. пишите в личку, расскажу что конкретно нужно доработать, определимся со стоимостью
Копия сайта, редизайн, доработать скрипт импорта товаров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, фрилансеры.
Нужно создать копию сайта http://www.parapharmaciefrance.com/ и немного обновить дизайн. Дамп файлов и БД есть.
И нужно доработать скрипт иморта товаров с Amazon и eBay.
Полное ТЗ во вложении.
Спасибо.
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