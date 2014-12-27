Нужно немного доработать интернет магазин на cms Taberna

Требуется наладить экспорт товаров из 1С в OpenCart. Дальнейшая поддержка и выполнение мелких доработок обязательна (естественно за отдельную плату). ПО: 1С Предприятие 8.3, УТ 10.3 OpenCart планируется ставить не ниже версии 2.0.0.0 Если убедите, что лучше перейти на CMS ...