yuliya2007

Юлия yuliya2007

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта-визитки

    $50

    ЖЕЛАТЕЛЬНЫ ИСПОЛНИТЕЛИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ! Необходимо создать несложный  сайт- визитку для организации, оказывающей услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники Нужен сайт по заправке картриджей и обслуживанию оргтехники в г. Гродно Как ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно создать интернет-магазин.

    $100

    ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ БЕЛАРУСИ!!! Нужно создать интернет магазин, простой, без особых изысков. Бюджет около 100 у.е. Расчет предпочтительнее безнал, но рассмотрим и варианты наличного расчета. Заинтересованным подробности напишу в ЛС.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно изготовить баннер

    $10

    Нужно изготовить баннер для размещения на Гродненском форуме. Размер 468*60. Предложения со стоимостью и ценой пишите в ЛС Оплата за Ваши услуги- безнал

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать интернет-магазин

    $300

    Собственно нужно создать простенький интернет магазин в расрочку Нужен следующий функционал - каталог с товарами - страница с товаром - возможность положить товар в корзину - Оформление товара (заполняем контактную ...

    Интернет-магазины37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад