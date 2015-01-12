yuliya2007

Необходимо создать интернет магазин канцтоваров для юридических лиц Желателен исполнитель из Беларуси
- $200Интернет-магазины19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
ЖЕЛАТЕЛЬНЫ ИСПОЛНИТЕЛИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ! Необходимо создать несложный сайт- визитку для организации, оказывающей услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники Нужен сайт по заправке картриджей и обслуживанию оргтехники в г. Гродно Как ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $100
ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ БЕЛАРУСИ!!! Нужно создать интернет магазин, простой, без особых изысков. Бюджет около 100 у.е. Расчет предпочтительнее безнал, но рассмотрим и варианты наличного расчета. Заинтересованным подробности напишу в ЛС.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужно изготовить баннер для размещения на Гродненском форуме. Размер 468*60. Предложения со стоимостью и ценой пишите в ЛС Оплата за Ваши услуги- безналБаннеры25 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно немного доработать и переделать шаблон интернет магазина на cms Taberna. пишите в личку, расскажу что конкретно нужно доработать, определимся со стоимостьюИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $300
Собственно нужно создать простенький интернет магазин в расрочку Нужен следующий функционал - каталог с товарами - страница с товаром - возможность положить товар в корзину - Оформление товара (заполняем контактную ...Интернет-магазины37 заявокЗакрыт10 лет назад