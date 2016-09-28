Создание сайта-визитки

$50
Сайты «под ключ»Закрыт45 заявок366 просмотров
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Необходимо создать несложный  сайт- визитку для организации, оказывающей услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники

Нужен сайт по заправке картриджей и обслуживанию оргтехники в г. Гродно

Как примеры:http://zaprawim.by

http://lazerprint.by

http://superzapravka.ru

7 лет назад
yuliya2007
Юлия 
37 летБеларусь
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
webofby
Игорь 
37 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
7 дней
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