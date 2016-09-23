Редизайн сайта, наполнение текстом

Нужен современный, красивый дизайн сайта компьютерной фирмы с большим количеством разделов подразделов. Сейчас стоит движок WP. Думаю на нем и остаться наверное. (текущий сайт уточнять в личных сообщениях)

Список основных работ:

1) Современный редизайн под ключ с привязкой к движку и оптимизацией.

2) Донаполение текстами в соответствии с тематиками. (это будет оплачиваться отдельно от данного проекта, но желательно сориентировать меня по стоимости)

3) Минимум моего внимания.

Сроки не лимитируют, но лимитирует стоимость. Поэтому в заявке указываем, стоимость и сроки. Обязательный фактор ПОСТ оплата (мои отзывы гарантия) на карту сбербанка или яндекс деньги.