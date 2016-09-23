Сделать проект под ключ

Интересует сайт с открытием кейсов (пример: EasyDrop.ru) В чем смысл? На сайте есть большое кол-во кейсов (от дешевых до дорогих). В каждом из них добавлены предметы, которые могут им выпасть. Люди авторизуются на сайте через Вконтакте\Фейсбук ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект будет аналогом http://apptools.ru/
Чем занимается проект можно узнать http://apptools.ru/to_customers/
Хотелось бы сделать аналог данного проекта.
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