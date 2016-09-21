Estate in Spain

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка сайта для агентства недвижимости 

Как пример сайт – www.bravosestate.com/ 

Техническое задание: 

Особенности недвижимости на карточке объекта + поиск по особенностям  

Похожие предложения на карточке объекта  

Избранное и общая заявка на избранные объекты  

Результаты поиска на карте 

Интерактивный поиск на карте 

PDF-версия для печати 

Интеграция с соцсетями 

Английская версия сайта 

Испанская версия сайта. (поможем с певодом) 

Хочу продать (форма обратной связи) 

Хочу купить (форма обратной связи) . 

Рассылка недвижимости по параметрам  

Расширенный подвал сайта с дополнительным меню  и блоками  

Горизонтальный поиск на фоне картинки или видео 

Лучшие предложения на главной и в разделах 

Автонумерация лота 

Вернуться к результатам поиска на карточке объекта 

Мультивалютность 

Блок "Контакты агента" на карточке объекта 

Векторные (рисованные карты) карты 

Многопользовательская работа 

Рубрики статей + возможность выводить новости/статьи контекстно 

Вопрос-Ответ с рубриками 

Англ язык для админки 

Меню на главной странице для входа агентов 

7 лет назад
pavel_from_spain
Павел Тихонов 
38 летИспания
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Проект на Webflow

    Нужно сделать проект на Webflow Есть сайт studiocorvus.com , на Webflow есть его проект - https://webflow.com/website/Studio-Corvus Нужно сделать копию этого проекта в моем аккаунте (доступ предоставлю)

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта на Django

    Доброго времени суток %username%!  Ищем опытного django-разработчика, либо нескольких для участия в разработке информационного портала. Сайт имеет старую версию и его необходимо переделать, используя современные решения на базе Django Framework\CMS.  Необходим человек, который ответственно подходит к задачам ...

    Django
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание мобильного сайта на платформах nodejs + angular

    Разработка мобильного сайта на технологиях nodejs + angular + возможно bootstrap. Мобильный сайт должен работать на устройствах Android и iOS в мобильных браузерах. Основаная цель разработки - это отображение расписания конференции. Сайт должен состоять из ...

    Angular
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт для фирмы, занимающейся модернизацией и продажей станков

    Нужна разработка структуры и полностью сделать сайт. Из того, что хочется видеть: Несложный сайт - либо с постоянным скролом либо 3-4 странички внутри. Дизайн - современный, не перегруженный графикой и цветами основная цель - ознакомление потенциального заказчика с возможностями ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Одностраничник

    Добрый день! Необходимо сделать лэндинг в platformalp Фото, информация, кнопка регистрации на одной странице, без прокрутки Фото и текст предоставлю. Оплата - карта Сбербанка

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Одностраничный сайт

    $500

    Добрый день! Нужен одностраничный сайт по продаже кедрового ореха. Наподобие cedrus-ekb.ru Домен есть: rp-eco.ru можно поддоменом сделать или отдельной страницей - как скажите. Часть контента предоставим - с вас доработка, оптимизация. Аудитория охвата: Екатеринбург для директа, Западная Россия, Белорусия, ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощь в создании сайта для Гугл Адсенс

    Здравствуйте, нужна помощь в создании микронишевого сайта под Адсенс.  Выбор подходящей ниши (аргументация), составление семантического ядра.  Нужно, чтобы в результате сайт соответствовал правилам Адсенс и был принят в программу. Размер заработка - не столь важен.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта для ателье под ключ

    $150

    Добрый день, требуется создание сайта для ателье под ключ. Условия: 1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити 2) Яркий, современный дизайн 3) Адаптивная верстка 4) CMS на выбор исполнителя (бесплатная), чем проще админ-панель, тем лучше. 5) Без наполнения Прошу не делать копию ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад