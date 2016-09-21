Estate in Spain

Нужно сделать проект на Webflow Есть сайт studiocorvus.com , на Webflow есть его проект - https://webflow.com/website/Studio-Corvus Нужно сделать копию этого проекта в моем аккаунте (доступ предоставлю)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта для агентства недвижимости
Как пример сайт – www.bravosestate.com/
Техническое задание:
Особенности недвижимости на карточке объекта + поиск по особенностям
Похожие предложения на карточке объекта
Избранное и общая заявка на избранные объекты
Результаты поиска на карте
Интерактивный поиск на карте
PDF-версия для печати
Интеграция с соцсетями
Английская версия сайта
Испанская версия сайта. (поможем с певодом)
Хочу продать (форма обратной связи)
Хочу купить (форма обратной связи) .
Рассылка недвижимости по параметрам
Расширенный подвал сайта с дополнительным меню и блоками
Горизонтальный поиск на фоне картинки или видео
Лучшие предложения на главной и в разделах
Автонумерация лота
Вернуться к результатам поиска на карточке объекта
Мультивалютность
Блок "Контакты агента" на карточке объекта
Векторные (рисованные карты) карты
Многопользовательская работа
Рубрики статей + возможность выводить новости/статьи контекстно
Вопрос-Ответ с рубриками
Англ язык для админки
Меню на главной странице для входа агентов
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