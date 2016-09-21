Разработка сайта на Django

Доброго времени суток %username%!

Ищем опытного django-разработчика, либо нескольких для участия в разработке информационного портала. Сайт имеет старую версию и его необходимо переделать, используя современные решения на базе Django Framework\CMS.

Необходим человек, который ответственно подходит к задачам и срокам.

Соблюдение сроков и эффект (и факт) присутствия будет определяющим критерием.

Важно чтобы в процессе работы вы были постоянно на связи и могли уделять работе достаточно времени.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, и при хорошем опыте первой работы с удовольствием продолжим работать вместе!

Цена договорная.