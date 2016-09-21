Разработка сайта на Django

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок164 просмотра
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Доброго времени суток %username%! 

Ищем опытного django-разработчика, либо нескольких для участия в разработке информационного портала. Сайт имеет старую версию и его необходимо переделать, используя современные решения на базе Django Framework\CMS. 

Необходим человек, который ответственно подходит к задачам и срокам.

Соблюдение сроков и эффект (и факт) присутствия будет определяющим критерием. 

Важно чтобы в процессе работы вы были постоянно на связи и могли уделять работе достаточно времени.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, и при хорошем опыте первой работы с удовольствием продолжим работать вместе!

Цена договорная.

Django
7 лет назад
Rboltaev
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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