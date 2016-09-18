Сайт визитка на английском (дизайн/наполнение), темплейты/презентации

Добрый день,Есть задача (или даже 2): нужно сделать нормальный корпоративный сайт-визитку на английском, красиво расписать какие мы крутые, вводные дадим, плюс сделать красивые темплейты для корпоративных документов, презентаций и тд, всё это основываясь на текущем дизайне (оно примитивное, но что-то есть, не хочется сильно кардинально от этого уходить). Плюс к тому (может это и другая задача, и её могут сделать совсем другие люди, не знаю) сделать красивые презентации и продукт дескрипшены на пару текущих софтовых продуктов на английском в достаточно техническом ключе. С оплатой не поскупимся.