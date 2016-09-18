Создание сайта недвижимости

Разработать закрытый сайт с описанием технологии по экономии электроэнергии компании Фенрус. Основной сайт www.fenrus.ru. Контент высылается выбранному исполнителю. Постоплата после сдачи работ. Перевод на карту исполнителю. Срок - 7 дней.
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Добрый день, коллеги. Нужен сайт, идентичный функционалом данному - ссылка. Соответственно, нужно прикрутить возможность оплаты услуг и понятную админку. Дополнительное пожелание - реализовать раскрытие вариантов не поп апом, а "раскрытием" по клику (пример).
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