Создание сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки272 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима разработка сайта сервисного центра. 

От Вас требуется работа под ключ, которая включает в себя: 

1) Продумать структуру сайта, сделать прототип; 

2) Создать сайт со всем функционалом и дизайном; 

3) Наполнить сайт текстами в соответствии с семантическим ядром; 

Максимально приближенный вариант того, что нужно cделать appsgrade.ru  

Сейчас имеется брошенная наработка сайта от фрилансера, который пропал: service-xiaomi.com

Возможно использовать имеющийся дизайн (макеты имеются). Или жду других вариантов решения. 

Со своей стороны само собой мы максимально включены в работу, будем сопровождать все этапы работы. 

Скайп для связи

7 лет назад
mrmyzikant
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт газеты

    Добрый день! необходимо разработаь сайт для газеты на подобие http://gazeta31.ru/ Сколько будет стоить и сроки?

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт-каталог на базе шаблона под ключ

    Приветствую!  Нужно сделать не особо сложный сайт, похожий на этот [url=http://www.komgr163.ru/]www.komgr163.ru/[/url]  Ранее предпочтение отдавалось CMS Joomla, но на данный момент можем рассмотреть и любую другую.  ВАЖНО!!! Обязательно указывайте хотя-бы ориентировочную цену, иначе вы нам будете не интересны.

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта " под ключ "

    $100

    Требуется создание сайта  под ключ ( продовольственная компания ), дизайн сайта, логотипа, этикетки. Верстка и наполнение  страниц. Создание корпоративной почты ( 4-5 ящиков), Создание Яндекс метрики, индексация в поисковых системах, размещение на хостинге. срок исполнения 7 дней.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать продающий лендинг

    Нужен мощный продающий лендинг.  Тематика - аудио техника высокого класса. Через сам лендинг продажи вестись не будут. Поэтому его цель - лидогенерация. От Вас: - сроки - стоимость Пожалуйста, указывайте сразу стоимость и сроки!!! Оплата по факту выполненной работы

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка верстки и адаптивного дизайна+натяжка (Opencart)

    День добрый, необходимо доработать верстку + функционал (редизайн + новый функционал) по новому шаблону. Предыдущая компания сорвала дедлайн и сделала все примерно на 65%. Подключена сетка bootstrap, но она не корректно работает на товарах и ...

    OpenCart
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт фирмы производителя ангаров из лстк

    1. разработка дизайна. 2. установка cms на хостинг, настройка. 3. создание страниц по тз, размещение текстов (неуник, взять из интернета) и картинок (аналогично). 4. настройка форм обратной связи, виджетов и проч. прошу внимательно прочитать тз и изучить сайты-примеры. похожий ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать сайт турфирмы.

    Нужно создать сайт турфирмы с возможностью бронирования. Сверху должен быть слайдер с отелями (чтобы кликабельный слайдер был с переходом на нужный отель), ниже основное меню. Слева на главной должен быть каталог (путёвок или гостин). Внутренние страницы всех отелей ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Клон простого лендинга

    нужен клон простого лендинга - https://goo.gl/zcv8yv + прикрутить оплату через какую-нибудь платежную систему. По сути статика на сайте, форма регистрации, форма обратной связи, и немного JS что по сумме и времени?

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад