Создание сайта " под ключ "

Необходима разработка сайта сервисного центра.

От Вас требуется работа под ключ, которая включает в себя:

1) Продумать структуру сайта, сделать прототип;

2) Создать сайт со всем функционалом и дизайном;

3) Наполнить сайт текстами в соответствии с семантическим ядром;

Максимально приближенный вариант того, что нужно cделать appsgrade.ru

Сейчас имеется брошенная наработка сайта от фрилансера, который пропал: service-xiaomi.com.

Возможно использовать имеющийся дизайн (макеты имеются). Или жду других вариантов решения.

Со своей стороны само собой мы максимально включены в работу, будем сопровождать все этапы работы.

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