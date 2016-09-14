Доработка верстки и адаптивного дизайна+натяжка (Opencart)

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки117 просмотров
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День добрый, необходимо доработать верстку + функционал (редизайн + новый функционал) по новому шаблону. Предыдущая компания сорвала дедлайн и сделала все примерно на 65%. Подключена сетка bootstrap, но она не корректно работает на товарах и в подвале.

OpenCart
7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
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