Клон простого лендинга

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужен клон простого лендинга - https://goo.gl/zcv8yv

+ прикрутить оплату через какую-нибудь платежную систему. По сути статика на сайте, форма регистрации, форма обратной связи, и немного JS

что по сумме и времени?

7 лет назад
vickivanov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать сайт

    Тема торговля крепежом. Разделы: 1. Каталог 2. О фирме 3. Контакты 4. Заказ и Доставка 5. Личный кабинет с историей заказов Дизайн минимальный, основная задача  - продажа (постоянные клиенты, новые через ЯДирект и Google AdWords) В заявке указывайте стоимость, сроки, успешные примеры с ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта каталога

    Здравствуйте! Нужен сайт каталог на cms jomla 3.6 в связке с виртуемарт или другим понятным компонентом. Срок на выполнение : 6 дней Оплата поэтапно без предоплаты, или по факту Прошу внимательно читать ТЗ, и ознакомится с сайтом с ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта под ключ.

    Здравствуйте, необходимо создание сайта под ключ с профессиональным дизайном(не шаблонным). ~20 страниц с товарами и ценами. По содержанию аналог сайта еIрlit.ru (вводить руками). Тематика: резиновое покрытие для детских площадок. Возможно сотрудничество по дальнейшему продвижению в пс. ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт на Yii + дизайн.

    Вкратце: Сайт пластической хирургии. Разработка ТЗ на создание сайта.  Проектирование интерфейса/прототипирование/ux дизайн/UI дизайн (интересно чтобы был использован material design) максимальная доступность для пользователя нужных ему разделов, в наименьшее количество кликов, все важные моменты будут на виду и дизайн будет ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад