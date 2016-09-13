Создание сайта под ключ.

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок237 просмотров
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Здравствуйте, необходимо создание сайта под ключ с профессиональным дизайном(не шаблонным).

~20 страниц с товарами и ценами. По содержанию аналог сайта еIрlit.ru (вводить руками).

Тематика: резиновое покрытие для детских площадок. Возможно сотрудничество по дальнейшему продвижению в пс. Все пожелания и ТЗ после выбора исполнителя. Жду Ваши предложения и портфолио.

7 лет назад
mantronix
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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