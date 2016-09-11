Социальная сеть для мужчин и женщин

Возможности для пользователей: иметь личную страницу с возможность ю указывать город, возраст, пол и выкладывать фото, создавать группы и сообщества по интересам, общаться с другими пользователями через личный кабинет (страничку). Иметь возможность просматривать общедоступную инфу. Возможность поиска по городу, возрасту, полу , редактировать свою страничку, удалять, настройки видимости

Возможности для администратора: просматривать каждую личную страницу, создавать группы и сообщества , которые могут быть доступны как для всех, так и для избранных администратором., удалять страницы и блокировать их, редактировать информацию

Должна быть архивация и резервирование данных.

Регистрация платная.

Разумеется, там должен быть раздел – о проекте, правила пользования (когда будут регистрироваться, должны будут поставить галочку, что согласны с условиями), контакты, помощь, реклама, разработчикам.

Интересуют частные разработчики, а не команды и фирмы.