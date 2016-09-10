Сайт "под ключ" Wordpress/Genesis Framework

Нужно сделать сайт под тематику Mobile Apps (ревьюшник) на движке Wordpress с использованием фреймворка Genesis.

Требования:

- масштабируемость - темплейт сайта с легкостью должен переноситься на другие WP

- скорость - сайт должен загружаться менее чем за 2 секунды

- адаптивность - все основные мобильные устройства

- валидность по HTML5/CSS3

ВАЖНО: рассматриваются заявки ТОЛЬКО исполнителей с опытом использования Genesis. Плюсом будет наличие сайтов на Genesis в портфолио.