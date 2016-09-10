Сайт "под ключ" Wordpress/Genesis Framework

Необходимо разработать сервис для продажи автобусных билетов. Это может быть готовый плагин cms или разработка его с нуля или еще какие-то варианты. Главное, чтобы пользователь имел возможность найти (выбор направления и даты) и купить билет. А ...
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Нужно сделать сайт под тематику Mobile Apps (ревьюшник) на движке Wordpress с использованием фреймворка Genesis.
Требования:
- масштабируемость - темплейт сайта с легкостью должен переноситься на другие WP
- скорость - сайт должен загружаться менее чем за 2 секунды
- адаптивность - все основные мобильные устройства
- валидность по HTML5/CSS3
ВАЖНО: рассматриваются заявки ТОЛЬКО исполнителей с опытом использования Genesis. Плюсом будет наличие сайтов на Genesis в портфолио.
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