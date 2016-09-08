Нужен сайт по продаже автобусных билетов

Необходимо разработать сервис для продажи автобусных билетов. Это может быть готовый плагин cms или разработка его с нуля или еще какие-то варианты.

Главное, чтобы пользователь имел возможность найти (выбор направления и даты) и купить билет.

А у нас в админке была возможность управления: добавлять маршруты с ценами, датами и пр. , смотреть данные пользователей, статистику по продажам. Т.е нужно создать что-то типа Busfor (не реклама).

Подробнее в личной переписке.

Предлагайте варианты реализации сервиса. Бюджет до 500 долларов, преимущество дадим разработчикам из Украины.

Спасибо!