Создание сайта-блога с магазинчиком

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок146 просмотров
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Нужен простой, но функциональный личный сайт-блог (минималистичный дизайн, белое и чистое, есть примеры), с поддержкой и проекцией соцсетей и тд., с прикрепленным онлайн магазинчиком в отдельном разделе (не на весь сайт). Тексты, картинки и если будет нужно что по дизайну – есть свое. 

В дальнейшем возможно администрирование и дальнейшая совместная работа. 

Жду ваших предложений по цене(не выше 5к рублей) и примеры работ.

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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