Создание сайта-блога с магазинчиком

Нужен простой, но функциональный личный сайт-блог (минималистичный дизайн, белое и чистое, есть примеры), с поддержкой и проекцией соцсетей и тд., с прикрепленным онлайн магазинчиком в отдельном разделе (не на весь сайт). Тексты, картинки и если будет нужно что по дизайну – есть свое.

В дальнейшем возможно администрирование и дальнейшая совместная работа.

Жду ваших предложений по цене(не выше 5к рублей) и примеры работ.