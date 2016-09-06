Сайт под ключ на WP - 100 страниц + адаптив под все размеры

Здравствуйте.

Необходимо сделать сайт на ВордПрессе с 100 страниц:

- Установить все необходимые плагины.

- Спортивная тематика. На сайте будет около 4 разделов/рубрик.

- Уникализированная тема, адаптированная под все размеры/разрешения и браузеры, в т.ч. моб.

- 100 текстов с высокой уникальностью от 98% (скрины адвего), 30 из которых нужно запостить сразу, остальные запланировать. Все с картинками. По текстам задам направления в виде названий рубрик.

- Текст для главной страницы, написанный под ключевое слово + небольшое графическое оформление. Согласуем с исполнителем отдельно.

В заявке хочу видеть примеры работ, сроки и цену.

С темой не определился, кидайте варианты или ссылки, где можно выбрать.