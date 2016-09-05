Создание одностраничника

Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах поиска должен выводится список ...
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Создание сайта одностраничника под ключ, по готовому техническому заданию. Сайт состоит из 11 блоков. Ниша предоставление работы для веб моделей. Срок исполнения 1 день.
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