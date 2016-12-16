Ситуация: на нашей закрытой платформе используется видеоматериал. Для обычного пользователя платформы нет возможности скачать видео. Но если он захочет их записать с помощью программ типо бандиком, которые позволяют это делать или на видеоустройство, на ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день!Ищу разработчика, которые организует мембершип с такими задачами: Краткое ТЗ и требующий функционал ТЗ: На первом этапе человек переходит по уникальной реферальной ссылке и попадает ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
внести правки на сайт https://artyshock.org/, строго по тз тз отправляю по запросу и в тем кто напишет в личное сообщение. "Интересно"Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу специалиста с оплатой за результат выполненной работы. Ниша создание анимационных видеороликов.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать дизайн одностраничного сайта строго по ТЗ. Выбиру исполнителя того, кто напишет в лс с пометкой "Интересно"Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать дизайн одностраничного сайта. ТЗ полностью прописана с текстами и рисунками. Ваша задача: с точностью перенести все это на макет.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Создать брендбук. Подробности в скайпе. скидывайте свое портфолио.Фирменный стиль12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Скопировать дизайн со страницы сайта https://seoquick.com.ua/www-luceel-ru/ и внести правки в тексте. Выполненную работу предоставить как в исходном варианте, так и в готовом PDF файле.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создать интернет магазин одежды по примеру http://www.massimodutti.com/Интернет-магазины19 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать дизайн сайта для актрисы театра и кино, ведущей. Цель сайта это визитная карточка, на котором будет хранится портфолио. ПРИСЫЛАЙТЕ ПОРТФОЛИО С ПОДОБНОЙ ТЕМАТИКОЙДизайн сайтов25 заявокЗакрыт8 лет назад
Исправить ошибки на сайте www.luceel.ru по ТЗ. Документы прикреплены.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Создать интернет магазин под одежду с мобильной версией. Скидывайте примеры работ.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $115
Занимаемся продажей Развивающих детских книг из фетра. Цель сайта,ознакомить людей с продуктом и легко заказать товар. Важна мобильная версия, так как основной трафик будет с интаграма. Присылайте свое портфелио.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать технический аудит и доработку сайта luceel.ruТестирование сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу в команду человека, который умеет и любит продвигать аккаунты в инстгаграм. Основная наша задача, это не раскрутка аккаунта, а привлечение клиентов. Скидывайте свои кейсы.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать интернет магазин детской одежды. Пример: http://littlebaby.club/. Присылайте кейсы.Интернет-магазины30 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Для сайта netlifemodel.ru/my/ настроить рекламную компанию в гугл эдвордс с ценой клика ниже 150 руб. Занимаемся предоставлением удаленной работы для девушек. Работа состоит в том, что девушки общаются по в чате по веб камере.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Занимаемся строительством элитных коттеджей. Требуется создать дизайн для КП состоящих из 4 писем.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Создать сайт одностраничник. Сделано ТЗ в ворде. От вас требуется сделать дизайн и верстку. Ниша предоставление работы для веб моделей. Срок исполнения 1 день.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $31
Создание сайта одностраничника под ключ, по готовому техническому заданию. Сайт состоит из 11 блоков. Ниша предоставление работы для веб моделей. Срок исполнения 1 день.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт9 лет назад